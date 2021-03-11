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İngiltere'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? İngiltere'nin Bayrağı Nasıldır?

İngiltere'nin Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, İngiltere'nin resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden İngiltere hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

İngiltere'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? İngiltere'nin Bayrağı Nasıldır?

İngiltere, Birleşik Krallık'ı meydana getiren dört ülkeden en büyük ve merkez ülkedir. Avrupa'nın batısında, Büyük Britanya adasında bulunur. İngiltere halkına İngilizler denir.

İngiltere'nin Başkenti?

“Londra” şehri İngiltere'nin başkentidir.

İngiltere'nin Para Birimi Nedir?

“Paund, İngiliz Sterlini” İngiltere'nin para birimidir.

İngiltere'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? İngiltere'nin Bayrağı Nasıldır?

İngiltere'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

İngiltere'nin telefon alan kodu : + 44

İngiltere'nin Türkçe Ülke Telaffuzu

Birleşik Krallık

İngiltere'nin Türkçe Başkent Telaffuzu

Londra

İngiltere'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? İngiltere'nin Bayrağı Nasıldır?

İngiltere'nin İngilizce Ülke Telaffuzu

United Kingdom

İngiltere'nin İngilizce Başkent Telaffuzu

London

İngiltere'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu

London -  Llundain -  Lunnon -  Lunnainn -  Londain

İngiltere'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? İngiltere'nin Bayrağı Nasıldır?

İngiltere'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

United Kingdom -  Y Deyrnas Unedig -  Unitit Kinrick -  Rìoghachd Aonaichte -  Ríocht Aontaithe

İngiltere'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce -  Galce -  İskoçça -  İskoç Galcesi -  İrlandaca

İngiltere'nin Bayrağı Nasıldır?

İngiltere'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? İngiltere'nin Bayrağı Nasıldır?

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