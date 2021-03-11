İngiltere'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? İngiltere'nin Bayrağı Nasıldır? İngiltere'nin Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, İngiltere'nin resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden İngiltere hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

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İngiltere, Birleşik Krallık'ı meydana getiren dört ülkeden en büyük ve merkez ülkedir. Avrupa'nın batısında, Büyük Britanya adasında bulunur. İngiltere halkına İngilizler denir. İngiltere'nin Başkenti? “Londra” şehri İngiltere'nin başkentidir. İngiltere'nin Para Birimi Nedir? “Paund, İngiliz Sterlini” İngiltere'nin para birimidir. İngiltere'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır? İngiltere'nin telefon alan kodu : + 44 İngiltere'nin Türkçe Ülke Telaffuzu Birleşik Krallık İngiltere'nin Türkçe Başkent Telaffuzu Londra İngiltere'nin İngilizce Ülke Telaffuzu United Kingdom İngiltere'nin İngilizce Başkent Telaffuzu London İngiltere'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu London - Llundain - Lunnon - Lunnainn - Londain İngiltere'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi United Kingdom - Y Deyrnas Unedig - Unitit Kinrick - Rìoghachd Aonaichte - Ríocht Aontaithe İngiltere'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler İngilizce - Galce - İskoçça - İskoç Galcesi - İrlandaca İngiltere'nin Bayrağı Nasıldır? Bölge Gündem nedir