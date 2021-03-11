İngiltere'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? İngiltere'nin Bayrağı Nasıldır?
İngiltere'nin Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, İngiltere'nin resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden İngiltere hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
İngiltere, Birleşik Krallık'ı meydana getiren dört ülkeden en büyük ve merkez ülkedir. Avrupa'nın batısında, Büyük Britanya adasında bulunur. İngiltere halkına İngilizler denir.
İngiltere'nin Başkenti?
“Londra” şehri İngiltere'nin başkentidir.
İngiltere'nin Para Birimi Nedir?
“Paund, İngiliz Sterlini” İngiltere'nin para birimidir.
İngiltere'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
İngiltere'nin telefon alan kodu : + 44
İngiltere'nin Türkçe Ülke Telaffuzu
Birleşik Krallık
İngiltere'nin Türkçe Başkent Telaffuzu
Londra
İngiltere'nin İngilizce Ülke Telaffuzu
United Kingdom
İngiltere'nin İngilizce Başkent Telaffuzu
London
İngiltere'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu
London - Llundain - Lunnon - Lunnainn - Londain
İngiltere'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
United Kingdom - Y Deyrnas Unedig - Unitit Kinrick - Rìoghachd Aonaichte - Ríocht Aontaithe
İngiltere'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İngilizce - Galce - İskoçça - İskoç Galcesi - İrlandaca