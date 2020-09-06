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İngiltere'nin Birmingham kentinde çete savaşları"1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı"

Birmingham'dan sorumlu West Midlands Polisinden yapılan açıklamada, gece saatlerinde kentin değişik bölgelerinde meydana gelen saldırıların ardından cinayet soruşturması başlatıldığı belirtildi.

İngiltere'nin Birmingham kentinde çete savaşları"1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı"

LONDRA (AA) - İngiltere'nin Birmingham kentindeki bıçaklı saldırılarda 1 kişi ölürken, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Birmingham'dan sorumlu West Midlands Polisinden yapılan açıklamada, gece saatlerinde kentin değişik bölgelerinde meydana gelen saldırıların ardından cinayet soruşturması başlatıldığı belirtildi.

Olayda 1 kişinin öldüğü, 2'si ağır 7 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, saldırıların bağlantılı olduğu ve failin bulunması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, saldırıların terör eylemi değil, çete savaşları bağlantılı olabileceği ifade edildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da olayın terör bağlantılı olduğunu gösterecek hiçbir bilgi bulunmadığını kaydetti.

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı


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