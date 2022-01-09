İngiltere'nin en popüler mekanında ördek kellesi servis edildi! Yemek, sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

İngiltere'de daha çok maddi yönden güçlü insanların uğradığı bir restoranda, müşteriye ördek kellesi servis edildi. Fiyatı 18 pound (339 TL) olan ürün, sosyal medyada büyük tepki çekti. Yemek görselinde yer alan ördeğin derisindeki çiğlik, çoğu insanın midesini bulandırırken, ünlü restoranın şefleri sergiledikleri ürünün arkasında durdu.

"BUNU DA YEMEK İSTEMEZSİN"

Restoran şeflerinin övmekle bitiremedikleri yemek, sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı. Birçok insan servis edilen ördek kellesinin yenilemeyeceğini savunarak, "Bunu da yemek istemezsin" "Hayır, bu çok fazla" şeklinde yorumlarda bulundu.