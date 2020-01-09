İngiltere'yi karıştıran karar! Prens Harry ve eşi Meghan Kraliyet ailesinden çekildi

Kraliyet ailesinden gelen bir habere göre Prens Sussex Dükü ile Düşes Meghan Kraliyet ailesinden çekildiklerini duyurdu. Vakitlerini İngiltere ve Kuzey Amerika arasında dengelemeyi planladıklarını söyleyen Prens Harry "Yenilikçi bir rol oluşturmaya karar aldık" dedi.

ÇOCUKLARI KRALİYET GELENEKLERİNE GÖRE BÜYÜYECEK

Çift, bu coğrafi dengenin hem oğullarını Kraliyet geleneklerine göre büyütme imkanı vereceğini hem de hayatlarının bundan sonraki bölümüne odaklanmak için gerekli alanı sağlayacağını kaydetti.

Yeni dönemde bir hayır kurumu kurmayı planladıklarını da açıklayan çift, "bu heyecan verici" kararın detaylarını zaman içinde paylaşmayı sürdüreceklerini duyurdu.

Prens Charles, Prens William ve William'ın üç çocuğunun ardından tahta altıncı sırada yer alan Prens Harry'nin aldığı bu kararın taht sıralaması konusunda nasıl bir etkisi olacağı henüz belli değil.

NOELİ KANADA'DA GEÇİRDİLER

Ekim ayında medya ilgisinden şikayet eden çift, Noel'i mayıs ayında doğan oğulları Archie ile birlikte Kanada'da geçirmişti.

Eski aktris olan Düşes de evliliği öncesi bir süre Toronto'da yaşamıştı. Düşes ayrıca, yasa dışı bir şekilde özel mektuplarından birini yayınladığı iddiasıyla bir İngiliz gazetesi hakkında ekim ayında dava açmıştı.

SARAYDAKİ YILBAŞI YEMEĞİNE KATILMADILAR

İngiltere Kraliyet Ailesi'nin çoğu geleneklerine uymadıkları için yoğun eleştirilere maruz kalan Prens Harry ve Meghan Markle'ın yılbaşı kararı da hayal kırıklığı yaratmıştı. Çift, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in Buckinham Sarayı'ndaki geleneksel yılbaşı arifesi yemeğine katılmamıştı.

EŞİMİN SONU DA BÖYLE OLSUN İSTEMİYORUM

Prens Harry eşi Meghan Markle'la çıktığı Güney Afrika seyahatinde bir mektup yayınlamıştı. Eşine destek verdiği mektupta annesi Lady Diana'dan da bahseden Harry 'Eşimin sonu da böyle istemiyorum' diyerek isyan bayrağını açmıştı.

Prens Harry, “Karımı rahat bırakın. Karımın, annem Lady Diana gibi aynı güçlerin kurbanı oluşunu izlemek istemiyorum. Acımasızsınız” diyerek isyan etti. Yazdığı mektubun yayınlanmasından sonra dünyanın gündemine girmişti.