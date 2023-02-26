İngmar Krister Paplavskis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İngmar Krister Paplavskis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İngmar Krister Paplavskis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İngmar Krister Paplavskis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İngmar Krister Paplavskis 17 Mayıs 1999 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İngmar Krister Paplavskis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İngmar Krister Paplavskis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Flora Tallinn futbol takımında oynamaktadır. FC Flora Tallinn takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. İngmar Krister Paplavskis'nin FC Flora Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İngmar Krister Paplavskis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İngmar Krister Paplavskis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İngmar Krister Paplavskis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İngmar Krister Paplavskis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FC Nomme U17

20 Temmuz 2015 yılında FC Flora II

1 Ocak 2016 yılında FC Flora U21

1 Ocak 2017 yılında FC Flora

6 Ocak 2018 yılında Kuressaare

31 Aralık 2018 yılında FC Flora

1 Ağustos 2019 yılında JK Viljandi

31 Aralık 2019 yılında FC Flora

29 Temmuz 2021 yılında JK Viljandi

2 Eylül 2021 yılında FC Flora

23 Temmuz 2022 yılında Kuressaare

31 Aralık 2022 yılında FC Flora

İngmar Krister Paplavskis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İngmar Krister Paplavskis şuan FC Flora Tallinn takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İngmar Krister Paplavskis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Martin Reimi JK

Estonya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 24 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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