İnhibitör ne demek, TDK'ya göre İnhibitör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İnhibitör kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İnhibitör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İnhibitör nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İnhibitör kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.
Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İnhibitör ne demek? İnhibitör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.
Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi inhibitör kelimesi. Peki inhibitör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre inhibitör nedir, inhibitör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.
İNHİBİTÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?
İnhibitör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İnhibitör kelimesi Fransızca kökenlidir.
TDK'ya göre inhibitör kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Engelleyici