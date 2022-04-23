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İnhisar ne demek, TDK'ya göre İnhisar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İnhisar kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İnhisar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İnhisar nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İnhisar kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İnhisar ne demek, TDK'ya göre İnhisar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İnhisar ne demek? İnhisar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi İnhisar kelimesi. Peki İnhisar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İnhisar nedir, İnhisar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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İNHİSAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İnhisar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İnhisar kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre İnhisar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tekel
- Tek başına sahip olma
- Bilecik iline bağlı ilçelerden biri

İNHİSAR KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- inhisara (veya inhisarına) almak
- inhisar etmek
- inhisarında olmak

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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