İni Edem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İni Edem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İni Edem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İni Edem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İni Edem {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İni Edem Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İni Edem, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına 1 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. İni Edem'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İni Edem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İni Edem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Nasarawa United
1 Kasım 2022 yılında Enyimba Aba
İni Edem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İni Edem şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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