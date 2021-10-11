İni ne demek, TDK'ya göre İni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İni ne demek? İni TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ini kelimesi. Peki ini ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ini nedir, ini kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İNİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İni kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ini kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kayın (II)

