İnkübatör ne demek, TDK'ya göre İnkübatör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İnkübatör ne demek? İnkübatör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi inkübatör kelimesi. Peki inkübatör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre inkübatör nedir, inkübatör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İNKÜBATÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İnkübatör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İnkübatör kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre inkübatör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kuluçkalık

