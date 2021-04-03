İnşaat Boyacısı, Boyacı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

İnşaat Boyacısı, Boyacı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Boya öncesi hazırlık işlemlerini gerçekleştiren, yapının tüm elemanlarına ve yüzeylerine boya işlemini uygulayan, ahşap yüzeylere vernik yapan, boya, vernik sonrası işlemleri gerçekleştiren ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

İnşaat Boyacısı, Boyacı Maaşı Ne Kadar? 2021 İnşaat Boyacısı, Boyacı Maaşları

İnşaat Boyacısı, Boyacı maaşı ortalama aylık 4.060 - TL’dir. En düşük maaşı 3.526 -TL, En yüksek ise 5.700 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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İnşaat Boyacısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Gereken minimum eğitim düzeyi, ilköğretimdir.

İnşaat Boyacısı Ne İş Yapar?

İnşaat Boyacısı, Boyacı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,

b) Boya öncesi hazırlık işlemlerini yapmak,

c) Yüzey kontrolü yapmak ve gerekli önlemleri almak,

d) Yüzey temizliği yapmak,

e) Yüzey altyapı hazırlığını yapmak,

f) Malzemeleri kullanıma hazır hale getirmek,

g) Boya için hazırlık yapmak,

h) Boya, vernik işlemlerini uygulamak,

i) Astarlama yapmak,

j) Macunlama yapmak,

k) Son kat boyayı, verniği uygulamak,

l) Boya, vernik sonrası işlemleri yapmak,

m) Boyanan, verniklenen yüzeyi kontrol etmek, yüzeydeki hatayı gidermek,

n) Yerlere dökülen ve camlarda kalan boyaları temizlemek,

o) Prizleri ve elektrik anahtarlarını takmak,

p) Kâğıt maskeleme bantlarını sökmek,

q) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İnşaat Boyacısı Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Badana, Boya Ve Bina Dış Yüzey Temizliği Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlardır.

İnşaat Boyacısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İnşaat Boyacısı, Boyacı mesleğinin meslek kodu 7131.01 olarak belirlenmiştir

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