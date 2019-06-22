İnşaat halindeki bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Kamboçya'da enkaza dönen bina inşaatından şimdiye kadar en az yedi ceset çıkarıldı.

Çökme sırasında inşaat alanında yaklaşık 50 işçi vardı.

Resmi açıklamaya göre, enkazda hala kayıplar var.

Şimdiye kadar 21 yaralı enkaz altında bulundu.

Hastaneye taşınan yaralılardan birçoğunun durumu ağır.

Ülkenin güneybatısındaki sahil kasabası Sihanoukville'de arama çalışmaları devam ediyor.

İnşaat, yerel saatle 05.00'te işçiler alt katta uyurken çöktü.

Göçük altında kalanlar, Çinli bir inşaat şirketine ait konut projesinde çalışan Kamboçyalı işçiler.

BBC, olayla ilgili dört kişinin gözaltına alındığını bildiriyor. Gözaltına alınanlardan biri, Çinli inşaat sahibi. Kamboçyalı arsa sahibi de polis tarafından sorgulanıyor.

Polis yetkilileri, sabah saatlerinde ölü sayısını üç olarak açıklamıştı.

İnşaatın neden yerle bir olduğu henüz bilinmiyor.