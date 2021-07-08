İnşaat farelerine bekçi sürprizi! Çalmak istedikleri su borusuyla dayak yediler!

Mimsin Şirintepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Servet Ç. ve 22 yaşındaki Hüseyin A. isimli 2 hırsız, gözüne kestirdiği su borularını çalmak için inşaata girdi.

Şüphelileri fark eden 43 yaşındaki inşaat bekçisi Cemal Zamantılı yanlarına giderek su borularını bırakmalarını istedi.

ŞÜPHELİLER HASTANELİK OLDU

Zamantılı ile şüpheliler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bekçi, eline geçirdiği soru borusuyla 2 şüpheliyi döverek etkisiz hale getirdi. Ardından durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan hırsızlar tedavileri yapıldıktan sonra gözaltına alındı.

''BIÇAKLA SALDIRMAK İSTEYİNCE İKİSİNİ DE ETKİSİZ HALE GETİRDİM''

Yaşananları anlatan inşaat bekçisi Zamantılı ise "Hırsızlık anında baktım malzeme konteynerinden bir ses geldi. Oraya girmişler. Ben de bizim inşaatta çalışan şef buraya bir hilti getirecekti, o sandım. Baktım poşeti doldurmuş su borularını elinde götürüyor. Şüphelileri yanıma çağırdım. 'Niye bunları aldınız?' diye sordum. Onlar da 'senin değil ' deyip, bana bıçakla saldırmak isteyince ikisini etkisiz hale getirerek, polise teslim ettim." diye konuştu.