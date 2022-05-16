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İnşaatın etkilediği 250 sektörün istihdamı 6 milyonu geçiyor

Hizmet sektörünün en önemli kollarından biri olan inşaat alanı, Türkiye ekonomisinin büyümesinin domino taşlarından biri… İnşaat sektörü, son yıllarda daralmasına rağmen özellikle istihdamdaki gücünü koruyor. İnşaatın etkilediği yan sektör sayısı 250'yi bulurken, bu sektörlerin istihdamı 6 milyonu aşıyor.

İnşaatın etkilediği 250 sektörün istihdamı 6 milyonu geçiyor

Ekonomi dinamiğinin yapı taşı inşaat sektörünün gücü, her ne kadar küresel ekonomide yaşanan kriz ve Kovid-19 salgını nedeniyle son yıllardaki yaşanan daralmalara rağmen ilerleyişini sürdürdü. Ülke ekonomisine katkısını bir kez daha gösterdi. 

İnşaatın etkilediği 250 sektörün istihdamı 6 milyonu geçiyor

Ülkenin dört bir yanında havalimanından tünellere, otoyollardan metrolara kadar onlarca alanda inşaatlar sürerken, yükleniciler tarafından sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adına gerçekleştirilen projelere ait 2 bin 300 civarında şantiye bulunuyor.

İnşaatın etkilediği 250 sektörün istihdamı 6 milyonu geçiyor

BİNLERCESİNE İSTİHDAM İMKANI SAĞLIYOR

İnşaat, sektör olarak 250 yan iş kolunu ilgilendiriyor. İnşaat sektörüyle birlikte demir, alçı, elektrik malzemesi, trafo, kombi, perde, mobilya, cam, parke, plastik boru, çivi, boya gibi birçok iş kolu aktif şekilde ekonomiye katkı sağlıyor.

İnşaatın etkilediği 250 sektörün istihdamı 6 milyonu geçiyor

İstanbul İnşaatçılar Derneği'nin (İNDER) araştırması, sektörün ekonomiye katkısını ortaya koyuyor. Rapora göre; inşaat sektörü, malzeme sanayisinden mimarlığa, mühendislikten teknik müşavirliğe kadar birçok alanı içinde barındırıyor.

İnşaatın etkilediği 250 sektörün istihdamı 6 milyonu geçiyor

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN GSYH'DEKİ PAYI YÜZDE 35

Her ne kadar artan maliyetler, küresel krizin olumsuz etkileri ve salgın etkileri sürse de inşaat sektörü desteklediği iş kollarıyla birlikte GSYH içindeki payı yüzde 35 düzeyinde. İnşaat sektörünün doğrudan istihdamı ise 1,8 milyon civarına yükseldi. Ancak bu rakam inşaatın desteklediği 250 yan sektörle birlikte 6 milyon kişiyi aşıyor.

İnşaatın etkilediği 250 sektörün istihdamı 6 milyonu geçiyor

"İNŞAAT, SANAYİ ÜRETİMİNİN VAZGEÇİLEMEZ BİR PARÇASIDIR"

İstanbul İnşaatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, sektörün ülke ekonomisi ve sanayisi için önemini gözler önüne serdiğini dile getirdi.

İnşaatın etkilediği 250 sektörün istihdamı 6 milyonu geçiyor

 "EKONOMİK VERİLERİN SEKTÖRÜN ÖNEMİNİ ORTAYA KOYUYOR"

Durbakayım, "Ekonomik anlamda inşaat sektörünün dünya genelinde kabul gören en önemli fonksiyonu, gerek hane halkı tarafından bir yatırım aracı olarak görülmesi, gerekse de desteklediği alt sektörlerle birlikte GSYH'ye sağladığı ekonomik katma değerdir." şeklinde konuştu.

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