İnsan Kaynakları Şefi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
İnsan Kaynakları Şefi meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile İnsan Kaynakları Şefi meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 3341.15
Meslek Adı : İnsan Kaynakları Şefi
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : İdari Ve Uzman Sekreterler
Meslek Birim Grubu : Büro Süpervizörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları
İnsan Kaynakları Şefi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
Güncel Meslek : EVET
İnsan Kaynakları Şefi Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Ayakkabı, Deri Ve Yan Ürünleri Satış Elemanı mesleği için “5223.03” kod olarak kullanılır iken Doğrultma İşçisi-Metal (Sıcak Haddehane) mesleği için “8121.25” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
İnsan Kaynakları Şefi Meslek Kodu “3341.15” olarak belirlenmiştir.