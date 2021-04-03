İnsan Kaynakları Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

İnsan Kaynakları Uzmanı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İşletmede çalışacak insan kaynağının sayısını ve niteliğini belirleyerek, insan kaynağının başarısını, moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları yapan kişidir.

İnsan Kaynakları Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 İnsan Kaynakları Uzmanı Maaşları

İnsan Kaynakları Uzmanı maaşı ortalama aylık 4.000 - TL’dir. En düşük maaşı 3.200 -TL, En yüksek ise 5.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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İnsan Kaynakları Uzmanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Bu meslek için lisans mezunu olmak gerekmektedir.

İnsan Kaynakları Uzmanı Ne İş Yapar?

İnsan Kaynakları Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak;

a) İşletmenin mevcut olan ihtiyacı olan insan kaynağı sayısını ve niteliğini belirleyerek, geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapmak ve revize etmek,

b) İşletmeye başvuranların niteliklerini değerlendirerek uygun görülenlerin işe alım işlemlerini yürütmek,

c) İnsan kaynağının motivasyon ve verimliliğinin artırılması için yapılması gerekenleri belirlemek,

d) İnsan kaynağının yaptığı işleri nesnel olarak değerlendirilebilmesi için performans değerlendirmesi yapmak,

e) İnsan kaynağının emeklilik, izin, yer değiştirme gibi işlemlerini yürütmek,

f) İşe yeni alınanların uyumunu sağlamak için oryantasyon programları ile çalışanların bilgi ve becerilerini artırıcı hizmet-içi eğitim programlarını düzenlemek, eğitim materyallerinin hazırlamak,

g) İşletmenin insan kaynağı politikasının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve bu politika çerçevesinde uygulamalarda bulunulmasını sağlamak,

h) İnsan kaynağının kariyer gelişimini ve planlarını gerçekleştirerek uygulamak,

i) Sendikal ilişkilerde işveren temsilcisi rolünü tarafsız olarak yerine getirmek,

j) Ekip çalışmasını destekleyici ve geliştirici çalışmalar yapmak,

k) İşletmedeki tüm birim yöneticileri ile iletişim ve bilgi alışverişi içinde olmak,

l) Amirinin vereceği ve sorumluluk alanı ile ilgili diğer benzer işleri yapmak,

vb. görevleri yerine getirmektir.

İnsan Kaynakları Uzmanı Meslek Ana Grubu:

Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

İnsan Kaynakları Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İnsan Kaynakları Uzmanı mesleğinin meslek kodu 2423.01 olarak belirlenmiştir

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