İnsan Kaynakları Uzmanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2423.01

Meslek Adı : İnsan Kaynakları Uzmanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Personel Ve Kariyer İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı

İşletmede çalışacak insan kaynağının sayısını ve niteliğini belirleyerek, insan kaynağının başarısını, moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İnsan Kaynakları Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

a) İşletmenin mevcut olan ihtiyacı olan insan kaynağı sayısını ve niteliğini belirleyerek, geleceğe yönelik insan gücü planlaması yapmak ve revize etmek,

b) İşletmeye başvuranların niteliklerini değerlendirerek uygun görülenlerin işe alım işlemlerini yürütmek,

c) İnsan kaynağının motivasyon ve verimliliğinin artırılması için yapılması gerekenleri belirlemek,

d) İnsan kaynağının yaptığı işleri nesnel olarak değerlendirilebilmesi için performans değerlendirmesi yapmak,

e) İnsan kaynağının emeklilik, izin, yer değiştirme gibi işlemlerini yürütmek,

f) İşe yeni alınanların uyumunu sağlamak için oryantasyon programları ile çalışanların bilgi ve becerilerini artırıcı hizmet-içi eğitim programlarını düzenlemek, eğitim materyallerinin hazırlamak,

g) İşletmenin insan kaynağı politikasının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve bu politika çerçevesinde uygulamalarda bulunulmasını sağlamak,

h) İnsan kaynağının kariyer gelişimini ve planlarını gerçekleştirerek uygulamak,

i) Sendikal ilişkilerde işveren temsilcisi rolünü tarafsız olarak yerine getirmek,

j) Ekip çalışmasını destekleyici ve geliştirici çalışmalar yapmak,

k) İşletmedeki tüm birim yöneticileri ile iletişim ve bilgi alışverişi içinde olmak,

l) Amirinin vereceği ve sorumluluk alanı ile ilgili diğer benzer işleri yapmak,



Güncel Meslek : EVET

İnsan Kaynakları Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Ayıklama bandı işçisi - et ve balık ürünleri mesleği için “9329.07” kod olarak kullanılır iken Doğrultma İşçisi-Metal (Soğuk Haddehane) mesleği için “8121.24” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

İnsan Kaynakları Uzmanı Meslek Kodu “2423.01” olarak belirlenmiştir.

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