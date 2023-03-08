İnsan olmayı sorgulatan olay! Kavga ettikleri şahsı 2. kattan aşağı attılar

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre yabancı uyruklu 2 şahıs, kavga ettikleri bir kişiyi pencereden aşağı attı. 2. kattan beton zemine çakılan şahıs ağır yaralanırken, şahsın düştüğü görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

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İnsan olmayı sorgulatan olay! Kavga ettikleri şahsı 2. kattan aşağı attılar

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Akçay Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 2. katında meydana gelen olayda, iddiaya göre henüz kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu 2 şahıs, kavga ettikleri yabancı uyruklu şahsı pencereden aşağı attı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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ŞÜPHELİLERİ VATANDAŞ YAKALADI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde yaparken, sağlık ekipleri de 2. kattan düşen şahsı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Bu sırada binadan kaçan 2 şüpheliyi de vatandaşlar kovalamaca sonucu yakalayarak polis ekiplerine teslim etti.

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YABANCI UYRUKLU ŞAHIS ZEMİNE ÇAKILDI

Öte yandan, yabancı uyruklu şahsın 3 katlı binanın 2. katından beton zemine çakıldığı görüntüler saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Hastanede tedavisi devam eden şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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