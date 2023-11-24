İnsani yardım taşıyan tırlar, Gazze Şeridi'ne girmeye başladı!

Gazze'de insani aranın başlamasının ardından 4 akaryakıt tankeri ve mutfak tüplerinde kullanılmak üzere gaz taşıyan 4 tanker ile gıda, tıbbi malzeme ve su dahil insani yardım taşıyan tırlar, Mısır'dan Gazze Şeridi'ne giriş yaptı.

İsrail ile Hamas arasında çatışmaların durmasına, esir takasına ve Gazze'ye insani yardım girişine imkan tanıyacak 4 günlük insani ara, bugün yerel saatle 07.00'de başladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinde 4 akaryakıt tankeri ve mutfak tüplerinde kullanılmak üzere gaz taşıyan 4 tankerin Mısır'dan Gazze'ye Refah Sınır Kapısı üzerinden giriş yaptığı bildirildi. Akaryakıt ve gaz girişinin ABD ile Katar'ın arabuluculuğu sonucu çatışmalara insani ara verilmesi anlaşması kapsamında gerçekleştirildiği vurgulandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada ise, "Filistin Kızılayı ekipleri bugün Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır Kızılayı'nın yardımlarıyla dolu 2 ambulans ve 85 tırı teslim aldı" ifadeleri kullanıldı. Tırların gıda, su, tıbbi ekipman ve ilaç gibi temel malzemeleri taşıdığı belirtildi.

Mısır, insani ara boyunca Gazze Şeridi'ne günde 130 bin litre dizel yakıtın ve 4 gaz tankerinin gireceğini açıkladı.

Bugün 39 Filistinli ile 13 İsrailli esir serbest bırakılacak

4 günlük insani ara kapsamında İsrail hapishanelerindeki toplam 150 Filistinli ile Gazze’deki 50 İsrailli esir takas edilecek. Gazze’den kadın ve çocuklardan oluşan 13 kişilik ilk İsrailli esir grubu, bugün saat 16.00’da serbest bırakılacak. Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrailli esirlere Refah Sınır Kapısı'na kadar eşlik edecek ve esirleri İsrail ordusuna teslim edecek. Serbest kalan İsrailliler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Tel Aviv'deki hastanelere götürülecek. İsrail ise ilk etapta 39 Filistinliyi serbest bırakacak.

İnsani ara kapsamında Gazze’ye yakıt dahil insani yardım taşıyan yüzlerce tır da giriş yapacak.

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Gazze’nin güneyindeki saldırılar tüm gün, kuzeyinde ise yerel saatle 10.00-16.00 arasında durdurulacak.

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