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  3. İnsanlığın sonu mu olacak? Abdurrahman Dilipak, 5G'yi sahte ağaçlara yerleştirenlere sitem etti! "Şeytan sizi Allah ile..."

İnsanlığın sonu mu olacak? Abdurrahman Dilipak, 5G'yi sahte ağaçlara yerleştirenlere sitem etti! "Şeytan sizi Allah ile..."

Abdurrahman Dilipak, yurt dışında görülen 5G sisteminin yapay ağaçlara yerleştirilmesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabında uyarı da bulunan Dilipak, "Şeytan sizi Allah ile aldatmasın" yorumunda bulundu.

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabında yaptığı pandemi ve aşı paylaşımlarıyla takipçilerini ikiye bölmüş, kimi yazılarını haklı bulurken, kimisi bilime güven duymamasına şiddetle karşı çıkmıştı. Son zamanlarda aşı ve koronavirüse dair tahminlerinde yanılmayan Dilipak, bu defa 5G'nin yurt dışında sahte ağaçlara yerleştirilmesine sitem etti.

İnsanlığın sonu mu olacak? Abdurrahman Dilipak, 5G'yi sahte ağaçlara yerleştirenlere sitem etti! Şeytan sizi Allah ile...

"ŞEYTAN SİZİ ALLAH İLE ALDATMASIN"

Sosyal medya hesabından, 5G'nin sahte ağaçlara yerleştirilerek insan dostu görüntüsü verilmesine karşı çıkan Abdurrahman Dilipak, tepkisini "Dost görünümlü şeytanların şerrinden Allah'a sığınmak gerek. Dikkat! Şeytan sizi Allah ile aldatmasın" ifadeleriyle yazıya döktü.

İnsanlığın sonu mu olacak? Abdurrahman Dilipak, 5G'yi sahte ağaçlara yerleştirenlere sitem etti! Şeytan sizi Allah ile...

Son olarak bilim denilerek, insanlığın kimyasal bir savaşın ortasına sürüklendiğini söyleyen Dilipak, özellikle Elon Musk ve Bill Gates'a olan nefretini sık sık dile getiriyor. 

Çip takılma iddiasıyla alay konusu olan Dilipak, bu sabah Elon Musk'ın hayata geçireceği "Beyin çipi" projesini de paylaşarak "Ne oldu, dalga geçiyordunuz benimle?" ifadelerini kullandı.

 İnsanlığın sonu mu olacak? Abdurrahman Dilipak, 5G'yi sahte ağaçlara yerleştirenlere sitem etti! Şeytan sizi Allah ile...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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