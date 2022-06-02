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İnsanlık öldü, vicdansızlık had safhada! Sokak hayvanlarına zehirli kıyma vererek zehirlediler!

İzmir'in Tire ilçesinde zehirli kıyma ve mama verilen 6 sokak köpeği ile 2 kedi ölüme terk edildi.

İnsanlık öldü, vicdansızlık had safhada! Sokak hayvanlarına zehirli kıyma vererek zehirlediler!

Vicdanları sızlatan olay sabah saatlerinde İzmir Tire'ye bağlı Adnan Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. Resulzade Bulvarı ve çevresinde yaşayan sakinler, sabah evlerinden dışarı adım attıklarında kaldırımlarda ve arsalarda köpek ve kedi cesetleriyle karşılaştılar. Bazı hayvanların can çekiştiğini gören vatandaşlar yardımcı olmak isteseler de hayvanlar ölümden kurtarılamadı.

İnsanlık öldü, vicdansızlık had safhada! Sokak hayvanlarına zehirli kıyma vererek zehirlediler!

6 KÖPEK 2 KEDİ ÖLDÜ

Olayla ilgili inceleme başlatan Tire Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, köpeklerin yedikleri kıyma sebebiyle zehirlendiğini söyledi. Ekipler, civarda yaptığı araştırmalarda ele geçirdikleri kıyma ve mamaları muhafaza altına alarak, incelemeye gönderdi. Yapılan ilk tespite göre 6 köpek ve 2 kedi öldü. Hayvanların cansız bedenleri, belediye ekibi tarafından sokaktan toplandı.

Hayvanların zehirlendiği iddiası üzerine harekete geçen Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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