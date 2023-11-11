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İnsanlıktan nasibini almamış İsrailli Haham'dan skandal Gazze açıklaması: 'İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz'
İsrail'in acımasızca Gazze'ye bomba yağdırarak on binlerce kişiyi katletmesine batı dünyası sessiz kalmaya devam ederken, insanlıktan İnsanlıktan nasibini almamış İsrailli haham Mazuz, skandal Gazze açıklamasında bulunarak “İnsanlarla uğraşıyor olsaydık Gazze’ye insani yardım gönderirdik ama hayvanlarla uğraşıyoruz.” dedi.
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