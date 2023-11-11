İnsanlıktan nasibini almamış İsrailli Haham'dan skandal Gazze açıklaması: 'İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz'

İsrail’in Kanal 7 televizyonunun haberine göre, İsrail’deki Sefarad Yahudilerinin önde gelen liderlerinden İsrailli haham ve siyasi lider Meir Mazuz, kurucusu olduğu bir Yahudi dini okulunda yaptığı haftalık sohbetinde Gazze’ye yönelik insani yardımlara tepki gösterdi.

Mazuz, ABD Başkanı Joe Biden’ın Gazze’ye insani yardım ulaştırılması yönünde yaptığı çağrıya karşı çıkarak İsrail’in ABD’nin bu talebini reddetmesi gerektiğini savundu.

"İNSANLARLA UĞRAŞIYOR OLSAYDIK YARDIM GÖNDERİRDİK AMA HAYVANLARLA UĞRAŞIYORUZ"

Yahudi din adamı, "Biden'a şunu söylemeliyiz: Haklısın, insanlarla uğraşıyor olsaydık Gazze’ye insani yardım gönderirdik ama hayvanlarla uğraşıyoruz. Ne yapacağız?" ifadelerini kullandı.

İnsanlıktan nasibini almamış Haham şöyle devam etti