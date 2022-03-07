İnşirah ne demek, TDK'ya göre İnşirah kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İnşirah ne demek? İnşirah TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi inşirah kelimesi. Peki inşirah ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre inşirah nedir, inşirah kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İNŞİRAH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İnşirah kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İnşirah kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre inşirah kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İç açılması, gönül açılması, ferahlık



İNŞİRAH CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu kararı size tebliğ ederken çok derin bir inşirah ve iftihar duyduğumu ehemmiyetle kaydetmek isterim.



İNŞİRAH KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- inşirah bulmak

