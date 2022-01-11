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İnsiyaki ne demek, TDK'ya göre İnsiyaki kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İnsiyaki kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İnsiyaki ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İnsiyaki nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İnsiyaki kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İnsiyaki ne demek, TDK'ya göre İnsiyaki kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İnsiyaki ne demek? İnsiyaki TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi insiyaki kelimesi. Peki insiyaki ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre insiyaki nedir, insiyaki kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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İNSİYAKİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İnsiyaki kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İnsiyaki kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre insiyaki kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İçgüdüsel

İNSİYAKİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Onları gören yolcular da insiyaki bir hareketle ayaklandılar.

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