İnstagram canlı yayında dehşet anları! Ünlü rapçi yüzünden vurularak öldürüldü

Gerçek adı Zerail Dijon Rivera olan, Indian Red Boy takma adı ile tanınan 21 yaşındaki rapçi, aracında otururken Instagram canlı yayını yaparak bir arkadaşıyla sohbet ediyordu. Video görüntülerinde, sohbet esnasında bir anda Rivera'a ateş edildi, arkadaşının önce durumu fark etmediği anlaşılırken, gencin burnundan kan aktığı ve "Yardım edin" diye bağırdığı görüldü. Durumu hemen sonra fark eden arkadaşının "iyi misin, neler oluyor? Neredesin" sorularına ""Hawthorne" yanıtını veren rapçi, burnunun kanaması sonucu kamera görüntülerinden kayboldu.

HAYATINI KAYBETTİ!

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç rapçiye müdahale eden sağlık ekipleri, Rivera'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.