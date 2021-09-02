İnstagram çöktü mü son dakika 2 Eylül 2021 Perşembe ? İnstagram akışı neden yenilenmiyor?

Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagramda yaşanan sorunlar kullanıcıların epey canını sıktı. Hikaye ve fotoğraf paylaşımında yaşanan sorunlar sonrası kullanıcılar birçok hata bildirimi ile karşılaştılar. Söz konusu hataların ardından kullanıcılar İnstagram çöktü mü son dakika 2021? İnstagram akışı neden yenilenmiyor? sorularına internet arama motorlarında yanıt aramaya başladılar.

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 2 EYLÜL 2021? İNSTAGRAM AKIŞI NEDEN YENİLENMİYOR?

Instagram'da 2 Eylül 2021 Perşembe gününde hikaye ve gönderi paylaşımında yaşanan sorunların yanı sıra gönderilerine yüklenmesinde de sorun yaşandı. Kullanıcılar Twitter'da #instagramdown paylaşımlarında bulunarak uygulamada sorun olduğuna ilişkin paylaşımlarda bulundu. ABD' kaynaklı yaşanan bir sorun nedeniyle İnstagram akışı yenilenemiyor.

Kullanıcılar paylaşım yapmakta sorun yaşıyorlar.

AKIŞ YENİLENEMEDİ SORUNU | ÜZGÜNÜZ BİR SORUN OLUŞTU HATASI

Instagram kullanıcıları genel olarak Akış yenilenemedi sorunu | Üzgünüz bir sorun oluştu uyarıları ile karşılaşıyorlar. Söz konusu uyarıların ortadan kalkması için uygulamadaki sunucu probleminin çözüme kavuşması bekleniyor.