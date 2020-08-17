Instagram DM ve Messenger birleşiyor

Teknoloji ağı The Verge tarafından haberleştirilen bilgilere göre, en çok kullanılan iki sosyal medya platformu Instagram ve Facebook, mesajlaşma özelliklerini birleştirmeye karar verdi. Instagram, yalnızca fotoğraf paylaşma uygulaması olmaktan uzaklaşarak, bir sosyal medya platformuna dönüştü. Dolayısıyla eskiye nazaran daha çok kullanılan DM kutusu da bir takım güncellemeleri gerektirmeye başladı. 2012 yılında Facebook tarafından satın alınan Instagram, şimdilerde mesajlaşma özelliğini Messenger ile birleştirmeye hazırlanıyor.

ABD'deki bazı kullanıcılar, iOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlarından Instagram uygulamasına giriş yaptıklarında "Instagram'da mesaj göndermenin yeni bir yolu var." mesajının yer aldığı bir güncelleme penceresiyle karşılaştıklarını belirtiyor.

Bu pencerede güncellemenin sohbetler için yeni görünüm, daha fazla emoji, mesajları hızlıca yanıtlamak için kaydırma seçeneği ve Facebook kullanan kişilerle sohbet etme seçeneği olmak üzere 4 yeni özelliğe ev sahipliği yaptığına yer verilmiş.

DM LOGOSU, YERİNİ MESSENGER LOGOSUNA BIRAKTI

Instagram'ın yeni mesajlaşma özelliklerinin yanı sıra uygulamadaki DM logosunun değişerek, Messenger logosuna dönüştüğü bazı kullanıcılar tarafından fark edildi. Ancak henüz, Instagram'dan Facebook kullanıcılarına mesaj gönderebilmek mümkün değil.