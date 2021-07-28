İnstagram duyurdu: 16 yaş altındakilerin hesapları 'gizli hesap' olarak kaydedilecek

İnstagram uygulaması daha güvenli olabilmek için yeni uygulamalara geçiyor. Bir süredir gençler için gizli hesap seçeneğini varsayılan seçenek haline getirme yönündeki çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor. Uygulama, bu yılın mart ayında, hesap açan gençlere 'gizli bir hesaba sahip olmanın yararlarını' belirten bir mesaj göstermeye başlamıştı. Ayrıca Facebook, reklamverenlerin 18 yaşın altındaki kullanıcıları nasıl hedefleyebileceği konusunda da değişiklikler getiriyor. Daha önce, herhangi bir kullanıcı ilgi alanlarına ve etkinliklerine göre hedeflenebilirdi. Facebook yalnızca kendi mülklerinden değil, web'den topladığı bilgileri; bireylerin web’de gezinme geçmişini, uygulama kullanımını ve benzerlerini analiz ediyordu. Ancak artık reklamverenler yalnızca yaşlarına, cinsiyetlerine ve konumlarına göre 18 yaşından küçük kullanıcıları hedefleyebilecek. Bu, Instagram, Messenger ve Facebook’taki kullanıcılar için de geçerli olacak.

13 YAŞ ALTI İÇİNDE YENİ UYGULAMALAR VAR

Instagram, 13 yaş altı kullanıcılar için de yeni uygulamaları teşvik edeceğini duyurdu. Uygulamanın sahibi olan Facebook şirketinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şu an zaten hepsi çevrimiçi ve bu gençlerin yaşlarını olduğundan daha büyük göstermesini engelleyecek sağlam bir yöntem de olmadığı için; özellikle onlar için tasarlanmış deneyimler geliştirmek istiyoruz. Bu araçlar ebeveynler ve vasiler tarafından kontrol ediliyor olacak."

Bu çalışmaların yanı sıra şirket, belli bir yaşın altındaki kullanıcıları tespit ederek yasal olmayan hesapları silmek için de yapay zeka sistemi geliştiriyor. Yakın zamanda yürürlüğe girecek olan "Çevrimiçi Güvenlik Yasası" teknoloji devlerine, çocukların zararlı içeriğe erişmesini engelleyecek araçları sağlama konusunda sorumluluk yüklüyor.

POTANSİYEL OLARAK ŞÜPHELİ DAVRANIŞLAR

Instagram'ın getirdiği bir başka değişiklik de, "potansiyel olarak şüpheli davranışlar sergileyen" hesapların engellenmesi. Bunlara örnek olarak da kısa süre içinde çocukların hesaplarına mesaj gönderen ya da takip etmeye başladığı için askıya alınmış hesapları gösteriyor.

Bir yandan da "daha tedbirli bir yaklaşım" kapsamında Instagram, reklam verenlerin, belli bir yaşın altındaki kullanıcılara ilgileri ve arama motorlarındaki geçmişlerine göre değil, sadece yaşlarına, cinsiyetlerine ve bulundukları bölgeye dayalı reklam vermesine izin verecek.