İnstagram, hesapları saldırıya uğrayan kullanıcılar için yeni güvenlik kontrolü başlattı

İnstagram , hesapları daha önce saldırıya uğramış kullanıcılar için bugün yeni bir güvenlik kontrolü başlattı . Daha önce güvenliği ihlal edilmiş hesabı olan kişiler, giriş yaptıkları esnada karşılarına güvenlik kontrolü başlatmak isteyip istemediklerini soran bir buton çıkacaktır.. Security Checkup adı verilen bu özellik, giriş bilgilerini paylaşan diğer hesapların onaylanması, giriş etkinliğinin gözden geçirilmesi ve kurtarma iletişim bilgilerinin güncel tutulması dahil olmak üzere kullanıcılara güvenlik adımlarında yol göstermektedir. A yrıca, mevcut telefon numaraları ve kimlik doğrulama uygulamaları seçeneklerine ek olarak WhatsApp aracılığıyla iki faktörlü kimlik doğrulama desteği eklemeyi planlıyor.

SMS YOLU İLE SAHTE İNSTAGRAM MESAJLARINA DİKKAT!

İ nstagram, insanların şifrelerini paylaşmalarını sağlamak için sms yolu ile İnstagram olduğunu iddia eden hesaplarda bir artış olduğunu söylüyor. Dikkat etmelisiniz ki, İ nstagram yalnızca e-posta gönderir ve yine o e-postanın gerçek olup olmadığını, ayarlar seçeneğinden "İnstagram'dan Gelen E-postalar" sekmesine bakarak kontrol edebilirsiniz.

BOT HESAPLARIN ERİŞİMLERİ YENİ ÖZELLİK İLE SONA ERİYOR

Bu sıralar kendi kendine açılan mesajlar, takip etmediğiniz halde takip edilmiş hesaplar ve parola sıfırlama isteklerinin gelmesi şikayetleri oldukça arttı. Bu dalgalanma sonucu İnstagram yeni güvenlik özelliği ile karşılaşılan güvenlik problemlerine son vermeyi hedefliyor. İnstagram adına birden fazla e-posta alıyorsanız bu maillerin bot hesaplardan geldiğini unutmayın. Bu durum can sıkıcı olabilir, ancak hesabınızın saldırıya uğradığı anlamına gelmezler.