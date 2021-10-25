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İnstagram IGTV kaldırıldı mı 2021? | İnstagram TV neden kaldırıldı?

İnstagram'da IGTV özelliğinin kaldırılmasına dair çıkan haberlerin ardından "İnstagram IGTV kaldırıldı mı 2021? | İnstagram TV neden kaldırıldı?" sorularını da beraberinde getirdi. İşte detaylar...

İnstagram IGTV kaldırıldı mı 2021? | İnstagram TV neden kaldırıldı?

Dünya'nın en çok kullanılan sosyal medya platformu İnstagram'ın, IGTV özelliğini kaldırması yönünde çıkan haberlerin ardından "İnstagram IGTV kaldırıldı mı 2021? | IGTV neden kaldırıldı?" soruları merak konusu oldu. IGTV'nin, influencer kesimin severek kullandığı bir özellik olması ve hareket akışındaki güncelliği sağladığını düşünen kullanıcılar acaba bu karara ne tepki verecek? Haberimizde "İnstagram IGTV kaldırıldı mı 2021? | IGTV neden kaldırıldı?" sorularının yanıtlarına yer verdik.

İnstagram IGTV kaldırıldı mı 2021? | İnstagram TV neden kaldırıldı?

İNSTAGRAM IGTV KALDIRILDI MI 2021? | İNSTAGRAM TV NEDEN KALDIRILDI?

İnstagram yaklaşık 3 yıl önce kullanıcıların beğenisine sunduğu IGTV'yi kaldıracağını açıkladı. Video özelliğinin kaldırılmasına yönelik nedenin ise, "yeterli beklentiyi sağlayamaması" olarak açıklandı. Kullanıcıların yeteri kadar içerik üretmediğini ve özelliğin çoğu kesim tarafından kullanılmadığına kanaat getiren İnstagram, IGTV’nin yerine gelecek yeni özelliğin, platformun Reels'tan elde ettiği başarıyı pekiştirip içerik üreticileri için kullanışlı bir zemin oluşturacağını açıkladı.

2022 sonuna kadar yeni bir güncelleme tanıtılacağına dikkat çeken İnstagram, IGTV'de noksan olan bazı özellikleri gözden geçirip, yeni özelliğin kullanıcılar kusursuz olacağını vurguladı.

İnstagram IGTV kaldırıldı mı 2021? | İnstagram TV neden kaldırıldı?

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