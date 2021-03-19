İnstagram Kids nedir? İnstagram Kids ne demek, anlamı ne? soruları gündemde. 13 yaş altı çocuklar için "instagram kids" uygulamasının çıkacağı planlanıyor.

İNSTAGRAM KİDS NEDİR?

İnstagram Kids uygulamasını duyan aileler konuya ilişkin detayları merak ediyor. Instagram’daki kullanıcılar, kendilerini takip etmeyen 18 yaş altındaki diğer kullanıcılara artık doğrudan mesaj (DM) gönderemeyecek.

İNSTAGRAM KİDS NE DEMEKİ, ANLAMI NE?

İnstagram Kids bir uygulamadır. 13 yaş altı çocuklara özel olarak açılması planlanan uygulama hakkında henüz net bir bilgi verilmemiştir.

İnstagram Kids anlamı İnstagram çocukları'dır.