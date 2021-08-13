Instagram yeni özelliğini açıkladı! Yorum ve DM'ler engellenebilecek!

Instagram, Euro 2020 finalini kaybetmesinin ardından, bu yaz İngiltere'deki siyahi futbol yıldızlarının, ırkçı mesajlarla karşılaşmaları çok konuşuldu. Bugün, bu tarz çirkin davranışlarla karşılaşılmaması için yeni bir özelliğin kullanıma sunulduğu Instagram tarafından duyuruldu. Instagram'ın odaklandığı konu kullanıcılar için sınırlar çizmek. Artık sizi takip etmeyen veya yakın zamanda sizi takip eden kişilerin yorum yapmasını veya DM göndermesini engelleyebileceksiniz.

HERKESE AÇILDI

Küresel olarak herkes tarafından kullanılabilir hale getirilen bu özellik, en çok içerik üreticilerinin yararlanabileceğini düşünüyor. Tabii ki, yorumları veya DM’leri tamamen kapatma özelliği hala duruyor. Ancak Instagram, bunun kullanıcıların olumlu bir şekilde etkileşim kurma olasılığını tamamen ortadan kaldırdığı için bir alternatif daha sunuyor. Şirket ayrıca tanımadığı kişilerden çok fazla DM veya yorum alan kişilere uyarı vermenin de bir yolunu test ettiğini duyurdu.

Ayrıca Instagram, Nisan ayında insanların rahatsız edici kelimeler, ifadeler ve emoji içeren DM’leri otomatik olarak filtrelemesini sağlayan yeni bir özellik daha duyurmuştu. Bu özellik potansiyel olarak rahatsız edici kelimeler, emojiler ve hashtag’leri tespit edebiliyor.