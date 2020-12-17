Instagram yeni versiyonunu tanıttı! "Instagram Lite" geri dönüyor!

Sosyal medya platformu Facebook’un daha önce piyasaya sürdüğü “Facebook Lite” versiyonunu örnek alan Instagram, "Instagram Lite'ı" bir kez daha kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor.



Daha önce yayınlanan "Lite" uygulamasına karşılaştırıldığında bir özellikte iyileştirme yapıldığı açıklandı. İlk olarak Hindistan'da test edilmeye başlanan yeni sürüm dikkatleri üstüne çekti. Zayıf özellikleri barındıran cihazlar için kullanıma sunulan "Instagram Lite'ın" kapladığı alanın boyutu 2 MB’tan daha az. Yani yeni sürüm olan "Instagram Lite" akıllı telefonlarda daha az yer ihlal edecek ve daha az veri tüketecek.



Instagram’ın şuan kullanılan versiyonunda bulunan Reels, Alışveriş ve IGTV gibi özellikler "Lite" versiyonunda yer almayacak.

Bunun dışında kalan özelliklere kullanıcılar "Lite" versiyonu üzerinden Instagram’ın hikayeler özelliği de dahil olmak üzere özelliklerinden faydalanabilecek.

