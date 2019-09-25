Instagram'a gece modu geliyor

Son dönemde birçok uygulamanın yeni sürümlerine dahil ettiği “gece modu” özelliği İnstagram için de geliyor. Instagram da yayınladığı son güncelleme ile beraber kullanıcılara karanlık mod teması seçeneği sunuyor. Bu ay yayınlanan iOS 13 ve yeni Android 10‘da karanlık mod özelliği entegre edilmişti.

INSTAGRAM’IN KARANLIK MODU ŞİMDİLİK ANDROİD İÇİN

Merakla beklenen özellik şimdilik Android kullancıları için geliyor. Instagram'ın karanlık mod temasını kullanmak için Android 10 güncellemesi almış bir telefon kullanmanız ve uygulamanın son güncellemesini edinmeniz gerekiyor.