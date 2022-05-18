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İnstagramda değişiklik! O özelliğe kısıtlama geliyor...

Sosyal medya platformu İnstagram, kullanıcıları üzecek bir denemeyi yaptıklarını duyurarak art arda hikaye paylaşan kullanıcılarının izlenimlerini azaltacak “Hikaye Kısıtlama” fonksiyonunu test etmeye başladı.

İnstagramda değişiklik! O özelliğe kısıtlama geliyor...

Sosyal medya plarformu İnstagram, kullanıcıları üzecek haberi verdikten sonra uygulamanın şu anda test aşamasında olduğu bilgisini verdi. Art arda hikaye paylaşan kullanıcıları üzecek olan bu haberde bundan böyle üç adetten fazla hikaye paylaşımı yapılması durumunda hikayeler art arda gösterilmeyecek. Kullanıcılara "Tümünü göster" adlı bir seçenek sunulacak.

İnstagramda değişiklik! O özelliğe kısıtlama geliyor...

Hikaye paylaşımını kısıtlayan bu özellik ilk olarak Instagram kullanıcısı Phil Ricelle tarafından fark edildi. Ricelle, Instagram'da yaklaşık 33 hikaye paylaştı ve attığı hikayelerden sadece 3'ünün takipçilere gösterildiğini fark etti. Ricelle'nin hikayelerinin tamamına bakma isteyen kullanıcılar  "Tümünü göster" düğmesine basmak durumunda kaldı.

İnstagramda değişiklik! O özelliğe kısıtlama geliyor...

İnstagram kullanıcılara günde 100 hikaye paylaşma izni vermiş durumda. Ama yeni gelen özellikle birlikte üçten fazla hikaye paylaşımı yapılırsa uygulama otomatik olarak bir başkasının hikayesine geçiş yapacak. Bu özellikte hikayelerde izlenme oranını düşürecek.

İnstagramda değişiklik! O özelliğe kısıtlama geliyor...

Henüz test aşamasında olan bu özelliğin İnstagrama ne zaman geleceği bilinmemekte.

İnstagramda değişiklik! O özelliğe kısıtlama geliyor...

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