Instagram'da o özelliğin kapatılması için geri sayım başladı! "Yukarı kaydırın" tarih oluyor!

Türkiye'de ve dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, yıllardır kullandığı önemli özelliği kaldıracağını duyurdu. Uzun süreden beri kullanımda olan "yukarı kaydır" özelliği artık tarih olacak. Şirket tarafından 1yukar kaydır" yerine getirilecek özellikle ilgili de bilgiler verildi.

LİNK STİCKERI GETİRİLİYOR

Özellikle yüksek takipçili kişiler, influcerlar ve alışveriş sitelerinin hesapları tarafından kullanılan 'yukarı kaydır'ın yenine 'link stickerı' olarak adlandırılan yeni bir özellik getirilecek. Instagram, bu yeni özelliğin bir grup kullanıcı üzerinde test edilmeye başlandığını ifade etti.

ÇIKARTAMALARA TIKLANACAK

Yeni özellik ile ilgili gelen ilk bilgilere göre, bağlantılara yönlendirme için bağlantı çıkartmaları eklenecek. Bu çıkartmalara tıklayan kullanıcılar bağlantı verilen linke yönlendirilecek. Bu yeni özelliğin ilk olarak hangi hesaplara sunulacağı konusunda ise şu anlık net bir bilgi bilinmiyor.

Ancak bu özelliğin yüksek takipçiye sahip profiller, şirket hesapları ve onaylanmış hesaplar için kullanıma sunulacağı ifade ediliyor.