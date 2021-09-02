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Instagram'da sorun mu var, neden açılmıyor, çöktü mü son dakika? Akış yenilenemedi hatası nedir 2 Eylül 2021 Perşembe?

En çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan Instagram'da "akış yenilenemiyor" hatası çıkması üzerine kullanıcılar Instagram'a ne olduğunu merakla araştırmaya başladı. Peki Instagram'da sorun mu var, neden açılmıyor, çöktü mü son dakika? Akış yenilenemedi hatası nedir 2 Eylül 2021 Perşembe? Detaylar haberimizde...

Instagram'da sorun mu var, neden açılmıyor, çöktü mü son dakika? Akış yenilenemedi hatası nedir 2 Eylül 2021 Perşembe?

Sosyal medya uygulamaları arasında en çok kullanılan Instagram'da yaşanan sorun kullanıcıları meraklandırdı. Hikaye ve fotoğraf paylaşımında yaşanan sorunların ardından hata bildirimi ile karşılaşanlar Instagram'ın çöküp çökmediğini araştırmaya başladı. Biz de bunun üzerine Instagram'da sorun mu var, neden açılmıyor, çöktü mü son dakika? Akış yenilenemedi hatası nedir 2 Eylül 2021 Perşembe? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

INSTAGRAM'DA SORUN MU VAR, NEDEN AÇILMIYOR, ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

2 Eylül 2021 Perşembe günü Instagram kullanıcıları yaşadıkları sorun karşısında uygulamaya ne olduğunu merakla araştırmaya başladı. Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması olan Instagram'da paylaşım yapılmaması ve sayfanın sürekli olarak hata bildirimi vermesi üzerine  Twitter'da #instagramdown trendler arasına girdi. 

Instagram'da sorun mu var, neden açılmıyor, çöktü mü son dakika? Akış yenilenemedi hatası nedir 2 Eylül 2021 Perşembe?

Yaşanan sorunun ABD kaynaklı olduğu öğrenilirken Türkiye'de de bazı kullanıcılar sıkıntı yaşıyor. Sorunun ne zaman düzeleceği hakkında bir bilgi henüz bulunmamaktadır.

Instagram'da sorun mu var, neden açılmıyor, çöktü mü son dakika? Akış yenilenemedi hatası nedir 2 Eylül 2021 Perşembe?

AKIŞ YENİLENEMEDİ HATASI NEDİR 2 EYLÜL 2021 PERŞEMBE?

Paylaşım yapmakta sorun yaşayan kullanıcılar 'akış yenilenemedi' hatasıyla karşılaşıyor. Söz konusu uyarıların ortadan kalkması için uygulamadaki sunucu probleminin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşması bekleniyor.

Instagram'da sorun mu var, neden açılmıyor, çöktü mü son dakika? Akış yenilenemedi hatası nedir 2 Eylül 2021 Perşembe?

Bu durumda da yapmanız gereken Instagram uygulaması için ön bellek temizleme işlemini gerçekleştirmektir. Bu işlem de işe yaramaz ise uygulamayı silip yeniden yükleyebilirsiniz.

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