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  3. Instagram'dan paylaştı! Tuba Büyüküstün'den "Sefirin Kızı" dizisine veda

Instagram'dan paylaştı! Tuba Büyüküstün'den "Sefirin Kızı" dizisine veda

38 yaşındaki oyuncu Tuba Büyüküstün'ün Mavi karakterine hayat verdiği Sefirin Kızı son kez izleyiciyle buluşmuştu. Büyüküstün, sosyal medya hesabından Sefirin Kızı dizisiyle ilgili veda mesajı yayınladı.

Instagram'dan paylaştı! Tuba Büyüküstün'den "Sefirin Kızı" dizisine veda

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül "geçirgen bağırsak sendromu"na yakalanmış ve Sefirin Kızı dizisine veda etmişti. Atagül'ün vedasının ardından güzel oyuncu Tuba Büyüküstün diziye "Mavi" karakteri ile giriş yapmıştı. Engin Akyürek ile başrolü paylaştığı Sefirin Kızı dizisi final yaptı. Büyüküstün, sosyal medya hesabından Sefirin Kızı dizisine veda paylaşımı yaptı. 

"SON KEZ SİZİNLE BULUŞACAĞIZ"

Söz konusu paylaşımda 38 yaşındaki oyuncu Büyüküstün, "Son kez sizinle buluşacağız. Her başlangıç bir sonu beraberinde getirir. Belki de bu yüzdendir yolculuğun nasıl olduğunun önemi. Bu yolda yepyeni tanıştığım, yıllar sonra tekrar buluştuğum, aynı yağmurun altında ıslandığım herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Instagram dan paylaştı Tuba Büyüküstün den Sefirin Kızı dizisine veda

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