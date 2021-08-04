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İnstagram''ın en sevilen özelliği artık Whatsapp'ta! Resmen tanıtıldı

WhatsApp, Instagram'da bulunan ve ilk kez Snapchat uygulamasıyla kullanıcının karşısına çıkan, anlık fotoğraf özelliğini getirdiğini duyurdu. Özellik bugün itibarıyla kullanıcıya sunuldu.

İnstagram''ın en sevilen özelliği artık Whatsapp'ta! Resmen tanıtıldı

WhatsApp, bugün kullanıcıların kaybolan fotoğraflar ve videolar göndermesine izin vereceğini ve bu hafta özelliğin herkese sunulacağını duyurdu. Facebook'a ait mesajlaşma uygulamasını kullanan herkes, bir fotoğraf veya videoyu "bir kez görüntüle" modunda paylaşabilir ve söz konusu medya bozulmadan önce bir kez görüntülemeye izin verebilir.. "Bir kez görüntüle" seçili olarak paylaşılan medya, karşı tarafının görüntülemesiyle saniyeler içinde kaybolacaktır.

İnstagram''ın en sevilen özelliği artık Whatsapp'ta! Resmen tanıtıldı

ÖNCE SNAPCHAT, SONRA İNSTAGRAM VE FACEBOOK, ŞİMDİ SIRA WHATSAPP'TA

Whatsapp'ın yeni özelliğini duyurması sonrasında gözler açıklamalara çevrildi. Hafta içinde tüm kullanıcılara sağlanacak özellik "bir kez görüntüle” seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Özellik diğer uygulamalarda olduğu gibi, gönderilen fotoğrafın anlık ve kaybolabilir olmasını sağlıyor. Snapchat, Instagram ve Messenger'da da bulunan bu özellik için kullanıcıların zamanlayıcı simgesini seçmeleri gerekecek. Bu özellik kapsamında gönderilen video ya da fotoğraflar cihaza indirilmeyip, görüntülendiği an kaybolacak. Alıcı gönderiyi bir kez gördüğünde bir daha görmeyecek. 

İnstagram''ın en sevilen özelliği artık Whatsapp'ta! Resmen tanıtıldı

 

 

 

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