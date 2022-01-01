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İntaç ne demek, TDK'ya göre İntaç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İntaç kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İntaç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İntaç nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İntaç kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İntaç ne demek, TDK'ya göre İntaç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İntaç ne demek? İntaç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi intaç kelimesi. Peki intaç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre intaç nedir, intaç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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İNTAÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İntaç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İntaç kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre intaç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir işi sonuçlandırma, sona erdirme, bitirme

İNTAÇ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- intaç etmek

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