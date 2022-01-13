İntani ne demek, TDK'ya göre İntani kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İntani ne demek? İntani TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi intani kelimesi. Peki intani ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre intani nedir, intani kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İNTANİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İntani kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İntani kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre intani kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mikropla oluşan, mikroplu

