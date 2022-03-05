İntaniye ne demek, TDK'ya göre İntaniye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İntaniye ne demek? İntaniye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi intaniye kelimesi. Peki intaniye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre intaniye nedir, intaniye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İNTANİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İntaniye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İntaniye kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre intaniye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mikropla bulaşan hastalıklar

