Intel'den çok konuşulacak hamle! AMD'nin şirketini satın alıyor

İşlemci denince akıllara ilk gelen firmalar olan AMD ve Intel arasındaki rekabet uzun süredir devam ederken Intel çok konuşulacak bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Shift Delete'de yer alan habere göre Intel’in, üretim sıkıntısını çözmek için AMD’nin on yıldan uzun süre önce kurmuş olduğu dökümhane şirketini 30 milyar dolar karşılığında satın almak için girişimlerde bulunuyor.

2008 yılında Intel ve AMD, yonga üreticiliğinde iki farklı yol izledi. Intel tam kontrolü sağlamak için kendi yongalarını üretmeye devam ederken AMD, yarı iletken işini GlobalFoundries gibi şirketlerine yaptırdı. Wall Street Journal‘in haberine göreyse Intel, şimdilerde AMD’nin fabrikalarını 30 milyar dolara bünyesine katmak istiyor.

GÖRÜŞMEYİ REDDETTİLER AMA INTEL ISRARCI

GlobalFoundries, Intel’le görüşmeler yaptığını reddetti. Ancak WSJ, Intel’in şirketin sahibi olan yatırım firmasıyla görüşmeler yapmasının mümkün olacağını ifade etti.

INTEL İVME KAZANMAK İSTİYOR

Intel’in şirketi istemesinin nedenleri arasında üretiminin hızlandırmak için döküm işlerinde ivme kazanmak olduğu düşünülüyor. Intel’in yeni CEO’su Pat Gelsinger, zor durumdaki şirketin gidişatı tersine çevirmek amacıyla tek başına hareket etmeyeceğini, çip üretiminin daha fazlasını üçüncü taraf şirketlere devredeceğini ve kendi teknolojisini kullanan diğer şirketler için daha fazla çip üretmeyi kabul ettiğini duyurdu.