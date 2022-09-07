Inter 0 - 2 Bayern Münih | MAÇ SONUCU, ÖZETİ

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Inter evinde konuk ettiği Bayern Münih'e 2-0 yenildi. Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri Sane ve D'Ambrosio (kendi kalesine) attı.

Tayfun Altuntaş
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Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan grup maçlarıyla başladı. Bu kapsamda İtalyan ekibi Inter ölüm grubu olarak adlandıran C Grubu'nun ilk hafta maçında Alman devi Bayern Münih kozlarını paylaştı.

7 Eylül 2022 Çarşamba günü İtalya'nın Milano şehrindeki San Siro Stadyumu'nda TSİ ile 22.00'da başlayan maçı Fransız hakem Clément Turpin yönetti. Turpin yardımcılıklarını ise Nicolas Danos ve Cyril Gringore yaptı.

Inter 0 - 2 Bayern Münih | MAÇ SONUCU, ÖZETİ

BAYERN MUNİH MAÇI DOMİNE ETTİ

EXXEN'de ekrana gelen mücadelede üstün bir futbol sergileyen Bayern Münih, mücadelenin 25.dakikasında Alman yıldızı Leroy Sane'nin attığı golle maçta 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Bavyera ekibi, 66.dakikada ikinci golü buldu. Sane'nin çevirdiği topu uzaklaştırmak isteyen D'Ambrosio topu kendi filelerine gönderdi.

Maç bu skorla tamamlandı.

Inter 0 - 2 Bayern Münih | MAÇ SONUCU, ÖZETİ

HAKAN ÇALHANOĞLU 81 DAKİKA SAHADA KALDI

Öte yandan Inter'de mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 81. dakika sahada kaldı. Çalhanoğlu'nun yerine ise Gagliardini oyuna girdi.

Inter 0 - 2 Bayern Münih | MAÇ SONUCU, ÖZETİ

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