İtalya Serie A'da sezonun ikinci maçına çıkan Inter, deplasmanda karşılaştığı Benevento'yu 5-2 mağlup etti. Karşılaşma boyunca üstünlüğü koruyan Milano ekibi, oyun üstünlüğünü skora da yansıtmayı bildi. Geçtiğimiz hafta Fiorentina'ya 4 gol atan Inter, bu maçla birlikte sezonun ilk iki maçında 9 gol atmayı başardı.

INTER HIZLI BAŞLADI

Benevento karşısında hızlı başlayan Inter, 1. dakikada Belçikalı forveti Romelu Lukaku'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ardından Roberto Gagliardini ile 25. dakikada farkı 2'ye çıkaran Inter, ilk yarının ortasında skor üstünlüğü elde etmiş oldu. Bu golden 3 dakika sonra Inter adına sahneye yine Romelu Lukaku çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.

Inter'in baskın oyununa karşılık vermek isteyen Benevento, Giuanluca Caprari ile 3-1 yaptı ve takımını umutlandırdı. Ancak Benevento'nun umutlarını Achraf Hakimi 42. dakikada attığı golle yitirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı bu gol ile 4-1 sonuçlandı.

İkinci yarıda da kontrolü elinden bırakmayan Inter, 71. dakikada Lautaro Martinez ile 5-1'lik üstünlüğü sağladı. Karşılaşmanın son golü ise takımının ve kendisinin ikinci golünü atan Caprari'den geldi. Mücadele 2-5 sonuçlandı.

Inter, bu sonuçla ligde ikinci sıradaki yerini aldı.