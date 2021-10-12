İnteraktif ne demek, TDK'ya göre İnteraktif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İnteraktif ne demek? İnteraktif TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi interaktif kelimesi. Peki interaktif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre interaktif nedir, interaktif kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İNTERAKTİF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İnteraktif kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İnteraktif kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre interaktif kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Etkileşimli

