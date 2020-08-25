Eczaneden aldığı maskeyi beğenmeyen şahıs Eczacıları dövdü!Mangal ateşi yangın çıkardı!Sosyal medyada bebeğiyle uygunsuz paylaşımlar yapan Y.E. tutuklandıÇakarlı saldırganın ifadesi ortaya çıktı: "Öldüreyim mi seni" sözlerim doğrudurMersin emniyeti 425 litre sahte içki ele geçirdiAdresi bilemeyen genç 3 yerinden bıçaklandı! Acılı aile isyan etti30 Ağustos mesajları | 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları ve sözleri!30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor?Pirincin bu faydalarını duyduğunuzda inanamayacaksınız!Sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık gözaltına alındı!
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Intercity İstanbul Park nerede? Formula 1 İstanbul Park bilet fiyatları

Intercity İstanbul Park nerede? Formula 1 İstanbul Park bilet fiyatları

Tüm dünyanın heyecanla takip ettiği motor sporlarında 1 numara diyebileceğimiz Formula 1, yıllar sonra Türkiye'de ki izleyicisine kavuşuyor. Yarışların 13-15 Kasım'da İstanbul Park'ta yapılacağı kesinleşti. Peki, Intercity İstanbul Park nerede? Formula 1 İstanbul Park bilet fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde...

Intercity İstanbul Park nerede? Formula 1 İstanbul Park bilet fiyatları

Formula 1 sevenlerine müjdeli haber bugün geldi. 2005 ve 2011 yılları arasında toplamda 7 yıl yarışılan İstanbul Park'ta 2011'deki yarışın ardından bir anlaşmazlık nedeniyle pistin kullanımına son verilerek yarışın İstanbul ayağından vazgeçilmişti. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye tekrar geri dönüşü konuşulan Formula 1'in, bugün gelen resmi açıklama ile İstanbul Park'ta yapılacak yarışlar kesinleşti. Spor severler tarafından oldukça heyecanla karşılanan bu haberin ardından internette, Intercity İstanbul Park nerede? Formula 1 İstanbul Park bilet fiyatları ne kadar soruları araştırılmaya başlandı. Peki, Intercity İstanbul Park nerede? Formula 1 İstanbul Park bilet fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde...

Intercity İstanbul Park nerede? Formula 1 İstanbul Park bilet fiyatları

INTERCİTY İSTANBUL PARK NEREDE?

Türkiye'nin ilk Formula 1 pisti olan İstanbul Park, İstanbul'un Kurtköy ilçesinde bulunuyor. İstanbul Park, Sabiha Gökçen Havalimanına yaklaşık 10 km uzaklıkta bulunuyor. Tam adresi ise; Akfırat Mahallesi, Göçbeyli Bulvarı, No:1, Tuzla-İstanbul şeklinde. Akfırat, Tuzla’da bulunan İstanbul Park; yaklaşık 150 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip. İstanbul Park, 2012 senesinde Grand Prix Formula 1 takvimi içerisinde çıkarılmıştı.

Intercity İstanbul Park nerede? Formula 1 İstanbul Park bilet fiyatları

FORMULA 1 İSTANBUL PARK BİLET FİYATLARI

13-15 Kasım tarihleri arasında yarışılacak olan İstanbul Park'ta yarışların seyircili mi seyircisiz mi olacağı henüz belli değil. Dolayısıyla bilet fiyatları hakkında da henüz resmi ağızlardan açıklama yapılmadı. Ancak İstanbul Park'ta 2005 senesinde gerçekleştirilen yarışın bilet fiyatları şöyleydi: 

Super Gold: 493,00 YTL
Super Gold Jr.: 246,50 YTL
Gold 1: 450,50 YTL
Gold 1 Jr: 225,25 YTL
Gold 2: 391,00 YTL
Gold 2 Jr: 195,50 YTL
Silver 1: 306,00 YTL
Silver 1 Jr: 153,00 YTL
Silver 2: 255,00 YTL
Silver 2 Jr: 127,50 YTL
Silver 3: 212,50 YTL
Silver 3 Jr: 106,25 YTL
Bronze: 144,50 YTL
Bronze Jr: 72,25 YTL
Açık Alan: 76,50 YTL
Açık Alan Jr: 38,25 YTL

Bilet fiyatları hakkında yeni bir haber geldiğinde sizler için haberimizi güncelleyeceğiz.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT