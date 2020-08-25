Formula 1 sevenlerine müjdeli haber bugün geldi. 2005 ve 2011 yılları arasında toplamda 7 yıl yarışılan İstanbul Park'ta 2011'deki yarışın ardından bir anlaşmazlık nedeniyle pistin kullanımına son verilerek yarışın İstanbul ayağından vazgeçilmişti. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye tekrar geri dönüşü konuşulan Formula 1'in, bugün gelen resmi açıklama ile İstanbul Park'ta yapılacak yarışlar kesinleşti. Spor severler tarafından oldukça heyecanla karşılanan bu haberin ardından internette, Intercity İstanbul Park nerede? Formula 1 İstanbul Park bilet fiyatları ne kadar soruları araştırılmaya başlandı. Peki, Intercity İstanbul Park nerede? Formula 1 İstanbul Park bilet fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde...

INTERCİTY İSTANBUL PARK NEREDE?

Türkiye'nin ilk Formula 1 pisti olan İstanbul Park, İstanbul'un Kurtköy ilçesinde bulunuyor. İstanbul Park, Sabiha Gökçen Havalimanına yaklaşık 10 km uzaklıkta bulunuyor. Tam adresi ise; Akfırat Mahallesi, Göçbeyli Bulvarı, No:1, Tuzla-İstanbul şeklinde. Akfırat, Tuzla’da bulunan İstanbul Park; yaklaşık 150 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip. İstanbul Park, 2012 senesinde Grand Prix Formula 1 takvimi içerisinde çıkarılmıştı.

FORMULA 1 İSTANBUL PARK BİLET FİYATLARI

13-15 Kasım tarihleri arasında yarışılacak olan İstanbul Park'ta yarışların seyircili mi seyircisiz mi olacağı henüz belli değil. Dolayısıyla bilet fiyatları hakkında da henüz resmi ağızlardan açıklama yapılmadı. Ancak İstanbul Park'ta 2005 senesinde gerçekleştirilen yarışın bilet fiyatları şöyleydi:

Super Gold: 493,00 YTL

Super Gold Jr.: 246,50 YTL

Gold 1: 450,50 YTL

Gold 1 Jr: 225,25 YTL

Gold 2: 391,00 YTL

Gold 2 Jr: 195,50 YTL

Silver 1: 306,00 YTL

Silver 1 Jr: 153,00 YTL

Silver 2: 255,00 YTL

Silver 2 Jr: 127,50 YTL

Silver 3: 212,50 YTL

Silver 3 Jr: 106,25 YTL

Bronze: 144,50 YTL

Bronze Jr: 72,25 YTL

Açık Alan: 76,50 YTL

Açık Alan Jr: 38,25 YTL

Bilet fiyatları hakkında yeni bir haber geldiğinde sizler için haberimizi güncelleyeceğiz.