Serie A'da haftanın maçı Inter ve Crotone arasında oynandı. Ligde zirve yarışı içerisinde bulunan Inter, evinde ağırladığı Crotone'yi 6-2 mağlup etti. Bu skorla birlikte maç fazlasıyla liderliğe yükselen Inter, 36 puan ile 34 puanlı Milan'ı geride bırakmış oldu.

Karşılaşmada gol perdesini 12. dakikada Niccolo Zanellato ile konuk ekip açarken, Inter 20. dakikada Lautaro Martinez ve 31. dakikada Luca Marrone'nin (kendi kalesine) attığı golle 2-1 öne geçti.

Crotone'nin 36. dakikada Vladimir Golemic ile penaltıdan bulduğu gol, ilk yarının skorunu belirledi: 2-2.

İkinci yarıda oyunda üstünlüğü kuran Inter, 57 ve 78. dakikalarda Lautaro Martinez, 64. dakikada Romelu Lukaku ve 87. dakikada Achraf Hakimi'nin golleriyle mücadeleden 6-2 galip ayrıldı.

Alınan bu sonucun ardından Inter 36 puana yükselerek üst üste 8. galibiyetini aldı. Crotone ise 9 puanda kalarak bu sezon 10. kez sahadan mağlup ayrıldı. Ligin bir sonraki haftasında Inter deplasmanda Sampdoria ile karşılaşacak. Crotone sahasında Roma'yı konuk edecek.