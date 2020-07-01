İnternet kafeler 1 Temmuz itibariyle hizmete açıldı!

Normalleşme süreci kapsamında açılan işletmelerden olan internet kafeler, virüse karşı alınan önlemlerle birlikte 1 Temmuz'da hizmete açıldı.

16 Mart'ta geçici süreyle kapatılan işletmelerden birisi olan oyun salonları ve internet kafeler, normalleşme süreci kapsamında 1 Temmuz'da hizmete açıldı. İnternet kafelerin girişinde ateş ölçülürken, dezenfektan ve maske kullanımı dikkat edildiği görüldü.

Ayrıca sosyal mesafeyi sağmak için masalar arasında birer boşluk bırakılırken, zemine ise müşterilerin durması gereken yerleri gösteren uyarıların yapıştırıldığı görüldü. İnternet kafe işleten Ali Rıza Çakmakçı aldıkları tedbirler hakkında bilgiler verdi.

Esnaf Ali Rıza Çakmakçı, internet kafelerin açılışını şöyle değerlendirdi: ''Uzun bir süredir açılmayı bekliyorduk. Bizim için zor bir süreç oldu, ama bunu da anlattık. Artık işimizin başındayız. Gerekli tedbirleri aldık. Maske ve dezenfektan gibi önlemlerimizi aldık. Müşteriler içeriye girdiği zaman ateşlerini ölçüyoruz ve dezenfektan veriyoruz. Giderlerimiz arttı ama fiyatlarımızda bir değişiklik yapmadık. Pandemiden önceki fiyatlarla devam ediyoruz. Müşterilerimiz yavaş yavaş gelmeye başladı. Medya da görenler daha sonra bizi arıyorlar. Açıldığımızı duyunca da gelmeye başladılar. Zaten yarı kapasiteli çalışıyoruz. Masalar sosyal mesafeye uygun bir şekilde ayarlandı''.