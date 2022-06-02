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İnternet kullanıcılarına kötü haber! Türk Telekom'dan internet paketlerine zam!

İnternet kullanıcılarına bir kötü haber Türk Telekom firmasından geldi. Daha önce yapılması beklenen ancak Haziran ayına ertelenen zam, 1 Haziran itibariyle ceplere yansıdı.

İnternet kullanıcılarına kötü haber! Türk Telekom'dan internet paketlerine zam!

Türk Telekom şirketi, resmi internet hesabından internet paketlerine yapılan zammı duyurdu. Sabit internet fiyatlarında yüzde 23'ü bulan oranlarda artışa gidildi. Türk Telekom'un bugünden (1 Haziran 2022) itibaren geçerli olan yeni internet tarifelerinin ücretleri belli oldu.

İnternet kullanıcılarına kötü haber! Türk Telekom'dan internet paketlerine zam!

SABİT İNTERNET PAKETLERİ YÜZDE 43 ARTTI

Sabit internet paketlerinde 2022 yılına yüzde 22'yi bulan oranlarda fiyat artışıyla giden şirketin, 1 Haziran itibariyle yüzde 13 ile yüzde 23 arasında değişen oranlarda yaptığı yeni zammı da devreye alındı. Böylece, 2021 yılı sonundan bu yana Türk Telekom'un sabit internet paketleri yüzde 43'ü bulan oranlarda artmış oldu.

İnternet kullanıcılarına kötü haber! Türk Telekom'dan internet paketlerine zam!

TÜRK TELEKOM'UN YENİ İNTERNET TARİFELERİ

16 Mbps'lik internet paketinin aylık fiyatı 105 TL'den 129 TL'ye

24 Mbps'lik paketin fiyatı 119 TL'den 139 TL'ye

35 Mbps'lik paketin fiyatı 134 TL'den 154 TL'ye

50 Mbps'lik paketin fiyatı 149 TL'den 169 TL'ye

100 Mbps'lik paketin aylık fiyatı ise 165 TL'den 194 TL'ye yükseltildi.

İnternet kullanıcılarına kötü haber! Türk Telekom'dan internet paketlerine zam!

2021 yılının sonunda söz konusu paketlerin aylık fiyatlar ise şu şekildeydi: 16 Mbps - 89.90 TL, 24 Mbps - 99.90 TL, 35 Mbps - 109.90 TL, 50 Mbps - 124.90 TL, 100 Mbps - 154.90 TL. Böylece yılbaşından bu yana sabit internet paketlerindeki fiyat artışı oranı yüzde 25'ten başlayıp, yüzde 43.5'i bulmuş oldu.

İnternet kullanıcılarına kötü haber! Türk Telekom'dan internet paketlerine zam!

İnternet kullanıcılarına kötü haber! Türk Telekom'dan internet paketlerine zam!

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